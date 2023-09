Nel pomeriggio di ieri, alla presenza di tantissime persone, si è celebrato il funerale di Rossella Nappini, l’infermiere di 52 anni uccisa a Roma lo scorso 4 settembre. Le esequie si sono tenute nel cortile dell’ospedale di San Filippo Neri, dove lei lavorava e che per lei rappresentava una seconda casa. Tantissime rose bianche e rosse e scarpette rosse, come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Sebbene si sia scelto di tenere la cerimonia in forma privata, coloro che hanno voluto dare l’ultimo saluto a Rossella, nel pomeriggio di ieri, erano lo stesso tantissimi.

La cerimonia funebre si è tenuta in uno spazio nel cortile dell’ospedale di San Filippo Neri, dove l’infermiera lavorava e trascorreva la maggior parte del suo tempo.

A celebrare la messa, di fronte ad una folla completamente distrutta dal dolore, il vescovo ausiliario di Roma, monsignor Benoni Ambarus, ha pronunciato una commovente omelia:

Desiderava sposarsi, ed ora è stata vestita da sposa. Hanno sottolineato in tanti che questo ospedale per te sembrava più casa tua che quella vera. Non facevi distinzione tra le persone e le trattavi alla pari. Hanno sottolineato in tanti che tu eri un’affamata di vita e di amore e che cercavi l’amore. Come tutti noi che siamo tutti poveri d’amore e speriamo nell’inconscio di essere amati, e che qualcuno ci accolga così come siamo.