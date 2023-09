Nel 2021 l’automobile di Rossella Nappini, l’infermiera uccisa lunedì scorso a Roma con 20 coltellate, era stata vandalizzata e le foto della vettura stessa avevano circolato su internet. Oggi, alla luce della tragedia avvenuta, si apre uno scenario anche su quell’episodio. Si sospetta infatti che l’autore possa essere lo stesso del femminicidio.

L’auto di Rossella, vandalizzata nel 2018 da Adil Harrati

Continuano incessanti le indagini per il delitto di Rossella Nappini, l’infermiera 52enne del San Filippo Neri di Roma che lunedì pomeriggio, nell’androne del palazzo situato nel quartiere Trionfale Primavalle in cui viveva con sua madre e i suoi figli, è stata brutalmente assassinata.

A trovare il corpo della donna sono stati due studenti residenti nello stesso condominio, che subito hanno allertato soccorritori e forze dell’ordine.

La Polizia, grazie alle testimonianze delle persone vicine a Rossella, soprattutto grazie a quella fornita quella dalla sua anziana madre, ha messo in cime alla lista dei ricercati Adil Harrati.

L’uomo, un operaio marocchino di 45 anni, in passato aveva lavorato nella casa della vittima.

In quell’occasione l’aveva conosciuta e con lei aveva anche iniziato una breve relazione, al termine della quale, non accettando la fine del rapporto, ha iniziato a infastidirla e perseguitarla, sebbene lei gli dicesse ripetutamente che non aveva più interesse e che voleva essere lasciata in pace.

Nella notte tra lunedì e martedì, poche ore dopo il delitto, Harrati è stato individuato e arrestato e ora dovrà rispondere dell’accusa per il reato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione.

L’auto vandalizzata di Rossella Nappini

Adil Harrati, il sospettato del femminicidio

Rossella Nappini non aveva mai formalmente denunciato lo stalking che subiva dal suo ex compagno, ma aveva in diverse occasioni dimostrato impegno nella lotta contro la violenza sulle donne.

Come ad esempio nel 2018, quando per il suo compleanno aprì una raccolta fondi sui social per sostenere un’associazione che si occupa proprio di quello.

Oggi è venuta alla cronaca una vicenda capitata a Rossella nel 2021.

In quell’occasione la sua auto venne vandalizzata da un individuo che ancora oggi è sconosciuto.

Il soggetto, con una bomboletta di vernice rossa, scrisse a caratteri cubitali “Ti Amo Tanto“, danneggiando pesantemente l’automobile.

Gli inquirenti, alla luce degli ultimi fatti, cercheranno di capire se sia anche quel gesto di responsabilità di Harrati.