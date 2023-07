Loreto in lutto per l'ultimo straziante addio a Sofia Fraternale, il suo funerale è stato una festa, come lei desiderava

Nel pomeriggio di mercoledì 19 luglio sono stati celebrati i funerali di Sofia Fraternale, 16enne che purtroppo ha perso la vita a quasi un anno dalla straziante diagnosi. Sono circa 2 mila le persone che hanno scelto di essere presenti, tra amici e parenti.

CREDIT: IL RESTO DEL CARLINO

La stessa madre della ragazza, durante il rosario della sera precedente ha chiesto a tutti di partecipare, ma di far in modo che questo evento era come una festa.

La donna desiderava solo poter avverare il sogno di sua figlia. Infatti hanno fatto risuonare le campane a festa ed il rito è stato celebrato nel campo sportivo della chiesa di Santa Maria di Loreto.

I suoi compagni di scuola, degli scout, i parenti ed anche il gruppo dei bersaglieri di Ancona, per il nonno Eraldo, erano presenti. Ad officiare la messa c’era Don Giuseppe Fabbrini che nella sua omelia ha detto:

CREDIT: IL RESTO DEL CARLINO

Se siete qui è perché Sofia vi ha insegnato qualcosa, anzi vi ha indicato qualcosa, che è Cristo Gesù. Non vivete questo momento solo in modo emozionale, come fosse un attimo staccato dalla storia di Sofia. Interrogatevi come lei sulle vostre fragilità, sulle inquietudini dell’anima. La vita è una cosa seria. Tutte le mattine siamo costretti a scegliere tra un tutto che finisce e la vita che può avere uno scopo. Custodite gelosamente il segreto della vostra amica Sofia e sforzatevi di vivere un’umanità nuova, ne abbiamo tutti estremo bisogno.

La scoperta del brutto male di Sofia Fraternale

La famiglia della ragazza ha scoperto del brutto male nel 26 febbraio del 2022, tramite una risonanza magnetica ed una biopsia. Purtroppo in un primo momento a tutti loro, come è normale che sia, è crollato il mondo addosso.

La stessa madre di Sofia, Lucia Cantarini al quotidiano locale Il Resto del Carlino, ha spiegato come poi hanno avuto la forza di accettare la diagnosi e di provare a vincere quella lotta. La donna ha dichiarato: