L'ultimo straziante e commovente addio a Sofia Mancini: ha perso la vita a 20 anni in un incidente, insieme a Francesco D'Aversa

Nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre, nella comunità di Costermano si sono tenuti i funerali di Sofia Mancini, la 20enne che ha perso la vita dopo un sinistro, insieme al suo amico Francesco D’Aversa. Sono davvero tante le persone che hanno scelto di essere presenti.

La perdita di questa ragazza, così giovane e piena di vita, ha sconvolto migliaia di persone. In molti per questo hanno scelto di essere presenti, anche per mostrare vicinanza ai suoi familiari.

Sofia amava la fotografia ed infatti, è proprio la sua più grande passione che l’ha accompagnata nel suo ultimo addio. I suoi amici hanno fatto un cartellone con tutte le sue foto.

Inoltre, per ricordarla, hanno scritto “Resterai sempre nei nostri cuori! Il tuo sorriso sarà sempre la pace!” Una sua amica, alla fine della messa, ha anche voluto prendere la parola, per ricordare la giovane scomparsa davvero troppo presto.

La ragazza ha detto: “Sei stata un raggio di sole. Ti voglio bene!” La bara bianca era colma di fiori. I presenti, invece, durante tutta l’omelia hanno tenuto in mano dei palloncini bianchi e viola, che poi hanno lasciato volare alla fine della messa.

Lo scontro in cui Sofia Mancini e Francesco D’Aversa hanno perso la vita

Francesco e Sofia si conoscevano da poco tempo ed avevano iniziato una frequentazione. Quella sera si erano dati appuntamento proprio alla discoteca Amen alle Torricelle di Verona.

Dal racconto del padre, è stato il fratello della giovane ad accompagnarla lì. Aveva appuntamento con Francesco e i suoi amici. Infatti dopo aver passato la serata tutti insieme, sono risaliti sulla macchina del ragazzo ed hanno preso la strada verso casa.

Tuttavia, da quel momento di loro due si sono perse le tracce. I familiari si sono presto allarmati ed hanno denunciato la loro scomparsa tempestivamente. Per 2 lunghi giorni, gli inquirenti hanno effettuato tutte le ricerche del caso.

Il triste epilogo è arrivato nella mattinata di giovedì 20 ottobre. Quando alcuni addetti ai lavori, hanno trovato la Fiat 500 fuori strada, tra la vegetazione, che era ridotta un cumulo di lamiere. All’interno i corpi ormai senza vita dei due ragazzi.