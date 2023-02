L'ultimo straziante addio al piccolo Eduard Bressaglia, morto a 4 anni in un grave incidente stradale con la madre

Si sono tenuti nel primo pomeriggio di venerdì 17 febbraio i funerali del piccolo Eduard Bressaglia, il bimbo di 4 anni che ha perso la vita in un grave sinistro con la madre. Per lui, ma anche per mostrare vicinanza alla sua famiglia, oltre 500 persone hanno scelto di essere presenti.

La chiesa di Spresiamo, paese in cui viveva con i suoi genitori, era gremita di gente. In tanti si sono stretti ai suoi cari, colpiti dall’improvvisa e straziante perdita.

A celebrare il rito c’era don Giuseppe Vieri, che ha voluto dire delle parole di affetto e dolcezza sul piccolo Eduard, volato in cielo davvero troppo presto. Il parroco nell’omelia ha detto:

Eduard era pura espressione di amore, oggi siamo lacerati ma sappiamo che il Signore non lo abbandonerà. Anche se il cuore piange ora lui è nell’amore di Dio. Pur essendo un bambino di soli 4 anni, Eduard sapeva essere un bambino frutto d’amore, un dono per tutti i suoi cari.

Noi, dal canto nostro, dobbiamo imparare ad amare sempre di più e ad onorare al massimo la vita. L’ultimo dono di Eduard è proprio questo: ricordate quanta gioia ha suscitato nei suoi cari un’esistenza così breve.

Lo strazio dei familiari del piccolo Eduard Bressaglia

All’arrivo del piccolo feretro bianco, sono arrivati anche i suoi genitori. La madre Nicole era su una sedia a rotelle, portata proprio da suo marito. Entrambi erano in lacrime e distrutti dal dolore, per la grave perdita subita.

La nonna alla fine del rito, è rimasta a lungo abbracciata alla piccola bara e non voleva lasciarla andare. Inoltre, all’uscita del piccolo dalla chiesa, hanno fatto volare in aria dei palloncini rossi a forma di cuore, tra gli applausi e la commozione di tutti i presenti.

Il piccolo Eduard ha perso la vita lo scorso sabato 11 febbraio. Aveva una bronchite e lui e la madre avevano trascorso tutta la notte svegli. La mattina, la donna ha deciso di portarlo in ospedale.

Durante il tragitto per tornare a casa, la giovane mamma ha perso il controllo del suo veicolo. Dopo esser uscita fuori strada, è finita con la sua BMW X1 contro un platano. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, il bambino è deceduto dopo l’arrivo in ospedale.