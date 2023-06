Nella puntata di venerdì 9 giugno, uno degli inviati di Quarto Grado ha deciso di mandare in onda delle immagini inedite di Giulia Tramontano. La 29enne incinta, ha perso la vita per mano del suo fidanzato Alessandro Impagnatiello, reo confesso, che ora si trova in arresto.

CREDIT: RETE 4

L’uomo lo si può vedere anche 12 ore dopo il delitto, passare davanti alla telecamera di quel benzinaio, dove poche ore prima era passata anche la ragazza prima che lui mettesse fine alla sua vita.

In un servizio mandato in onda dal programma Quarto Grado, si vede proprio la macchina bianca, con a bordo Giulia Tramontano e la suocera Sabrina Paulis.

La 29enne stava tornando a casa dopo l’incontro con l’altra compagna del ragazzo. Probabilmente mentre era in macchina, stava parlando con la signora, per dirle proprio che voleva tornare a casa, per mettere fine a quella relazione.

In realtà la suocera le aveva detto di non rientrare e di non affrontare Alessandro, voleva ospitarla lei. Però la 29enne ha scelto di rifiutare, poiché non avrebbe mai immaginato ciò che sarebbe accaduto pochi minuti dopo.

Dalla confessione dello stesso Alessandro Impagnatiello ha commesso il delitto pochi istanti dopo il suo rientro a casa. Dall’autopsia è emerso che sono circa 37 o 40 i fendenti che le ha inferto sul corpo.

L’ultima immagine di Giulia Tramontano

Nell’ultima immagine, si vede la macchina bianca guidata proprio dal compagno di Sabrina Paulis. Ovviamente non si vede chi c’è al suo interno, ma l’unica cosa certa è che Giulia Tramontano in quei minuti era sconvolta visto ciò che aveva scoperto.

Era a metà strada tra la metro Comasina e Senago. Esattamente 12 ore, intorno alle 7.19 di domenica 28 maggio, si vede passare anche Impagnatiello a bordo della T-Roc, mentre stava andando a lavoro.

Inoltre, lo si vede anche tornare a casa 11 ore dopo, intorno alle 18. Nella fermata della Comasina, in un tombino hanno anche ritrovato i documenti della ragazza, ma non il suo cellulare. Proprio Impagnatiello ha detto agli agenti di averli gettati in quel posto la mattina dopo il delitto.