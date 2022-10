Lumturi Zeqja è rimasto coinvolto in una rissa, per difendere un suo amico, durante una serata in un bar. Aveva soltanto 27 anni

Il filmato scioccante si è diffuso da Londra e in pochi giorni ha fatto il giro del mondo. Lumturi Zeqja ha perso la vita a soli 27 anni, davanti agli occhi dei suoi amici.

La scorsa domenica sera, la comitiva si era incontrata in un bar, per una serata all’insegna del divertimento. Ma qualcosa è andato storto…

Si trovavano in zona Church Lane, quando intorno alle 23:00, uno degli amici del 27enne è rimasto coinvolto in una rissa. Lumturi Zeqja, come probabilmente avrebbe fatto qualsiasi altro amico, è intervenuto per aiutarlo e tirarlo via dalle mani di quel gruppo di persone.

Si è ritrovato così l’obiettivo principale di uno dei coinvolti, che ha avuto la meglio su di lui. Il filmato scioccante diffuso sui social, mostra il ragazzo accasciato ormai in fin di vita nel piazzale del bar, mentre i suoi amici disperati lo implorano di resistere e rimanere in vita. Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi era già troppo tardi. Nessuno ha potuto fare nulla per salvare la sua vita.

L’amico, invece, è stato trasportato in ospedale, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Una vita che deve Lumturi, perché se non fosse intervenuto, forse quel destino sarebbe toccato a lui.

Le forze dell’ordine stanno indagando, per cercare di ricostruire la vicenda e sono in attesa dei risultati dell’autopsia, che aiuterà gli agenti a capire meglio le modalità del decesso. Sembrerebbe che non siano ancora stati disposti arresti.

Lumturi Zeqja: le parole della cugina

La cugina del 27enne ha espresso la sua rabbia sulla vicenda. In un’intervista con i quotidiani del posto, ha spiegato:

Viveva a Londra da 13 anni, era un gran lavoratore. Si è messo in mezzo a una rissa per separare il suo amico e l’hanno ucciso. È stato coraggioso. Quell’assassino ce lo ha portato via negli anni più belli.

L’obiettivo è quello di identificare il responsabile e rendere giustizia al 27enne. Un eroe, così è stato definito, che ha perso la vita per salvare quella di un suo amico.