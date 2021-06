Un gravissimo lutto ha colpito la comunità di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Purtroppo Maria Grazia Di Domenico ha perso la sua lunga battaglia e si è spenta prematuramente, all’età di 27 anni. I medici, dal suo arrivo in ospedale, hanno fatto il possibile per riuscire ad aiutarla.

CREDIT: FACEBOOK

Una tragica ed improvvisa perdita che ha scosso tutta la popolazione. Infatti in molti hanno deciso di pubblicare dei messaggi d’addio sui social.

Maria Grazia è stata descritta da tutti come una ragazza sempre dolce e gentile con tutti. Era solare e socievole. Per questo il suo tragico decesso ha spezzato i cuori di tutte le persone che l’hanno conosciuta.

Secondo ciò che riportano i media locali, la giovane era ricoverata all’ospedale La Sapienza di Roma. Nei giorni precedenti al suo decesso ha subito una delicata operazione ed i medici hanno provato a fare il possibile per cercare di aiutarla.

Tuttavia, la sua situazione è apparsa grave sin da subito. Infatti, nonostante i disperati tentativi dei sanitari, la ragazza non è riuscita proprio a vincere la sua dura battaglia.

Stava lottando con tutte le sue forze, ma il suo corpo fragile e indebolito da tutte le cure, non ce l’ha fatta. Infatti dopo diversi giorni di ricovero, il suo cuore ha cessato di battere per sempre, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di tutti i suoi cari.

I messaggi per la morte di Maria Grazia Di Domenico

La ragazza era conosciuta da tantissime persone proprio per la sua gentilezza e per il suo amore per gli animali. Infatti era anche una volontaria per l’associazione non profit A.N.P.A.N.A, Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente.

I suoi amici volontari, appena sono venuti a conoscenza della sua prematura scomparsa, hanno voluto pubblicare un messaggio di addio sul web. Sulla loro pagina Facebook hanno scritto: