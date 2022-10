Aveva solamente 22 anni Denise Piscicelli, una giovane ragazza che per rimanere aggrappata alla vita ha lottato a lungo, ma il male ha avuto la meglio su di lei. Purtroppo la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi le voleva bene.

I medici da quando lo hanno scoperto, hanno cercato di fare il possibile per cercare di salvarle la vita. Però le sue condizioni sono peggiorate drasticamente, senza poter più fare nulla.

Denise aveva 22 anni ed un sorriso che poteva conquistare tutti. Diverso tempo fa, purtroppo ha scoperto di essere affetta da un brutto male e da quel momento, purtroppo la sua vita è cambiata per sempre.

In un periodo che per lei doveva essere all’insegna della spensieratezza e del divertimento, ha dovuto lottare e tirare fuori tutta la sua forza e determinazione. I dottori, i familiari e tutti i cari di Denise le sono sempre rimasti vicino.

Infatti hanno lottato a lungo per cercare di salvarla. Tuttavia, in breve tempo le sue condizioni sono peggiorate drasticamente. Fino purtroppo al triste epilogo, mentre era ricoverata all’Hospice di Torrevecchia Teatina.

Il cuore della ragazza ha cessato di battere per sempre intorno alle 5.30 del mattino. Per la famiglia e tutti i suoi parenti riuscire a rassegnarsi ad una perdita simile è davvero impossibile, poiché speravano in qualcosa di molto diverso per lei.

Il messaggio straziante per il decesso di Denise Piscicelli

Denise ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori del padre Gioseppe, la mamma Teodora, la sorella Mariassunta, il fratello Emiliano, il fidanzato Giuseppe, dei suoi cari ed amici. Nel manifesto funebre hanno fatto scrivere:

Ora sei sole, vento, aria… Vestita di parole danzi tra lacrime di pioggia e volerai sempre più in alto, dove finisce il cielo e ti vedremo riflessa in un arcobaleno. Buon volo!

Il suo funerale è in programma per la giornata di oggi, martedì 18 ottobre, alle 14. Nella chiesa di Natività di Maria Santissima, a Cupello.