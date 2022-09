Dopo una lunga battaglia contro una grave malattia, Valentina Moschetto non ce l'ha fatta: è morta a 23 anni

Non ce l’ha fatta Valentina Moschetto, la 23enne che purtroppo ormai da diverso tempo lottava contro un brutto mostro. I tentativi dei medici, dal momento in cui lo hanno scoperto, sono stati tanti, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi.

In tanti in queste ore, sconvolti dalla triste notizia, stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social, anche per mostrare vicinanza alla famiglia, colpita dalla straziante perdita.

Valentina era molto conosciuta nella città di Rovigo. Era innamorata dell’arte e dei bambini. Infatti per molto tempo ha lavorato come baby sitter ed ha anche fatto la volontaria in un asilo locale.

Inoltre, la scuola d’infanzia Pio XII ha voluto ricordarla con un messaggio sui social. Questo perché Valentina aveva voluto fare dei disegni per i bambini, all’interno della struttura. Lo staff scolastico per ricordarla sulla loro pagina Facebook, ha scritto:

Ciao Principessa… Noi ti vogliamo ricordare così: pennelli, macchie e sorriso sempre stampato! Ti abbiamo vista crescere e con te i tuoi capolavori che ogni giorni ci accompagneranno! Ciao Vale!

La ragazza che aveva solamente 23 anni, dal momento in cui ha saputo la triste diagnosi, ha lottato con tutte le forze che aveva. Con lei i medici e tutta la sua famiglia, ma alla fine non c’è stato più nulla da fare.

Il messaggio della madre di Valentina Moschetto

Sono davvero molte le persone che hanno voluto ricordare la 23enne con un messaggio sul web. Era molto conosciuta proprio per la sua dolcezza e generosità. La madre in un commento di una sua foto su Instagram, ha scritto:

Quando pensate a me, pensate ad un fiore, ad un arcobaleno, ad un essere fatato.

Valentina proprio per la sua grande passione nell’aiutare gli altri, aveva anche fatto parte dei volontari della Croce Rossa. Questi ultimi, per ricordarla in un messaggio sulla loro pagina social, hanno scritto: “Oggi le bandiere del nostro comitato sono a mezz’asta. Valentina Moschetto di 23 anni, volontaria del nostro comitato, ci ha lasciato.”