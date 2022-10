Lutto a Fermignano, a causa di un grave incidente in moto, Sabini Bolognini è morta a 51 anni

Non ce l’ha fatta Sabina Bolognini, una giovane mamma di 51 anni, che purtroppo è rimasta coinvolta in un grave sinistro con la sua moto. I medici intervenuti hanno cercato a lungo di rianimarla, ma i loro disperati tentativi non hanno portato a nulla di concreto.

Alla fine, pochi minuti dopo esser arrivati sul posto, i sanitari non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso. Ora sono tante le persone sconvolte da questa perdita.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 15 di giovedì 6 ottobre. Precisamente lungo un rettilineo, che porta a Urbania, in provincia di Pesaro.

Sabina era molto conosciuta nella zona di Fermignano, proprio perché da anni gestiva un bar, che si trova nella stazione del Metano. In realtà veniva da Canavaccio di Urbino, ma dopo il matrimonio si era trasferita in questo nuovo comune.

Il giorno in cui è consumato il tutto, era diretta a lavoro, una strada che probabilmente percorreva quasi tutti i giorni. Era in sella alla sua moto, una delle sue più grandi passioni.

Quando all’improvviso, una Fiat Panda che la precedeva, per svoltare a destra, si è spostata nell’altra corsia. Questo cambiamento, per Sabina è stato fatale, poiché non è proprio riuscita ad evitarla.

Il decesso di Sabina Bolognini

I passanti vista la gravità dell’accaduto, hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari. Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti ed hanno cercato di rianimarla a lungo.

Tuttavia, alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso. Le fratture riportate dopo lo scontro, hanno portato purtroppo al suo decesso.

Sabina lascia il marito, i due figli, tutti i suoi familiari e tutte le persone che in questi anni l’hanno conosciuta. Amava le moto e viaggiare insieme al marito insieme ad i loro veicoli a 2 ruote. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.