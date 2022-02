Un grave lutto ha colpito la comunità di Fontanafredda, in provincia di Pordenone. Una bambina di appena 12 anni, chiamata Emily Bressan, è morta dopo una battaglia durata pochi mesi, contro una malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Una notizia che ha gettato nello sconforto migliaia di persone. Purtroppo ha lasciato i genitori Stefania e Massimo ed un fratello maggiore.

La terribile diagnosi è arrivata a luglio del 2021. La piccola non si sentiva bene ed aveva sempre una strana febbre. Di conseguenza la mamma ed il papà si sono presto allarmati.

Per questo hanno scelto di portarla dal medico, ma dopo averla sottoposta ad alcuni esami, è arrivata la triste realtà. Emily purtroppo era affetta da leucemia e la strada per la guarigione per lei era lunga e in salita.

La bambina però non ha mai mollato. Infatti nonostante i diversi ricoveri agli ospedali di Fontanafredda, Pordenone e Trieste, aveva sempre il sorriso sul viso. I genitori su questo hanno detto:

È stata curata da medici ed infermieri bravissimi. Sempre presenti, anche a casa e ben oltre gli orari di lavoro. Un grazie anche alla psicologa Laura Pomicino, fondamentale nel permettere di superare le crisi dopo la chemio.

Il sogno nel cassetto di Emily Bressan

Emily sin da quando era solamente una bambina, ha sempre avuto una passione profonda per la ginnastica artistica. Infatti sognava di poter raggiungere i livelli di Vanessa Ferrari, che era il suo idolo.

Martedì ha fatto la sua ultima lezione a distanza, ma poi sono sopraggiunte delle complicazioni e non ha potuto più seguire la scuola. Le sue condizioni sono peggiorate terribilmente nel giro di pochi giorni.

Alla fine il tragico epilogo è avvenuto lo scorso martedì 22 febbraio. Il cuore di Emily ha cessato di battere mentre era ricoverata all’ospedale Burlo Garofalo di Trieste. Aveva solamente 12 anni!