Un grave ed improvviso lutto ha colpito Napoli e tutta la zona. Purtroppo il noto chef Alfonso Porpora è morto a 40 anni, in un grave incidente stradale. Ha lasciato la moglie ed una bambina molto piccola, a cui era molto legato. Nonostante il disperato intervento dei sanitari, per lui non c’è stato nulla da fare.

Una notizia terribile, che ha sconvolto migliaia di persone. Il cuoco era conosciuto soprattutto sulla costiera Amalfitana per la passione che metteva nel suo lavoro.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia si è consumata nel pomeriggio di giovedì 23 settembre. Precisamente sulla strada statale 268, che si trova a Scafati.

Il 40enne era a bordo della sua moto Honda X-ADV e stava andando a lavoro presso il ristorante Leonessa PastaBar. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, un’auto lo ha travolto.

L’automobilista si è subito fermato per prestare i soccorsi. Anche i presenti, che hanno assistito alla scena drammatica, hanno allertato in fretta i sanitari. I medici vista la gravità dell’incidente, sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Purtroppo però, nonostante il loro disperato intervento, per il noto chef non c’è stato nulla da fare. Hanno provato a rianimarlo per diverso tempo, ma il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Infatti, alla fine, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Le indagini per la morte dello chef Alfonso Porpora

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La salma è stata trasferita presso l’obitorio di Sarno, a disposizione delle autorità giudiziarie.

Alfonso Porpora grazie al suo percorso di formazione aveva acquisito una notevole esperienza. Infatti ha lavorato nelle cucine di Costa Crociere e Msc.

Inoltre, ha lavorato anche al St. Humbertus sulle Dolomiti, famoso ristorante con tre stelle Michelin. Dal 2018 era tornato a lavorare vicino la sua abitazione ed era un executive chef al PastaBar Leonessa, di Nola.

