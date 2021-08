Papà e figlia di 13 anni trovati senza vita in un burrone: erano usciti per un giro in moto, rintracciati grazie al gps

Una tragedia senza spiegazione quella che arriva da Nogarè, frazione di Perigine, nel Trentino. Un papà e la figlia di 13 anni sono stati trovati senza vita in un burrone.

Secondo le prime notizie riportate, la moglie dell’uomo e madre della minore, preoccupata dal fatto che non erano ancora tornati a casa dall’escursione e non rispondevano al telefono, ha deciso di uscire con l’altra figlia e di cercarli nella zona.

Alla fine, le due hanno fatto la tragica scoperta. Papà e figlia di 13 anni erano rimasti coinvolti in un incidente stradale. Sandro Prada e la piccola Elisa, questi i nomi delle due vittime, sono stati trovati morti in un burrone. La famiglia ha raccontato che erano usciti insieme per un giro in moto. Trascorse diverse ore, i parenti hanno iniziato a preoccuparsi e a telefonare.

Dopo ore di ansia ed apprensione, la madre e moglie ha deciso di uscire di persona a cercarli. Grazie all’aiuto dell’altra figlia e di un applicazione per smartphone è riuscita a localizzare i due tramite il Gps.

Immediatamente hanno lanciato l’allarme al 118, ma per padre e figlia era già troppo tardi. Le ragioni per le quali Sandro sia uscito fuori strada e sia finito poi nel dirupo, non sono ancora chiare. Le forze dell’ordine stanno indagando e procedendo con i necessari rilievi.

Papà e figlia di 13 anni precipitati per 15 metri

L’ipotesi più plausibile, per adesso, è quella di un incidente autonomo, senza coinvolgimento di altri mezzi. Il padre deve aver, per qualche ragione, perso il controllo della sua moto. Sembrerebbe, secondo quanto attestato dagli inquirenti, che l’uomo abbia invaso l’altra corsia al tornante e sia finito proprio nell’unico punto sprovvisto di guard-rail. La moto è precipitata per circa 15 metri.

È stato disposto il sequestro della moto, sulla quale verranno effettuate delle verifiche. Lo scopo è quello di stabilire se ci siano stati eventuali malfunzionamenti.

Il funerale di Sandro ed Elisa sarà celebrato il prossimo 24 agosto alle ore 14:30.