Lutto a Napoli, Rosa Barbato si è spenta per sempre a 27 anni, dopo esser stata in coma per 2 lunghi anni

Una notizia triste è stata resa note nelle ultime ore. Purtroppo Rosa Barbato, una ragazza di soli 27 anni, si è spenta per sempre dopo aver lottato per 2 lunghi anni contro un grave malore che non le ha lasciato più scampo. Aveva perso anche il padre a gennaio di quest’anno.

Un lutto tragico ed improvviso, che ha scosso migliaia di persone. In tanti ora stanno scrivendo dei messaggi sui social per ricordarla, ma anche per mostrare vicinanza ai suoi familiari.

Il dramma di Rosa Barbato è iniziato in una sera di giugno del 2019. La ragazza era originaria di Secondigliano, ma da poche settimane si era trasferita a Reggio Emilia, per seguire il suo fidanzato Alessandro.

Erano nella loro abitazione, quando Rosa ha avuto un malore ed ha perso i sensi.

Subito è partita la corsa disperata all’ospedale Franchini, di Montecchio Emilia. La giovane è entrata in coma e da qual momento non si è più svegliata. Infatti i medici hanno deciso di trasferirla al nosocomio Maggiore di Parma.

Dopo diverse analisi e controlli, i dottori hanno scoperto che purtroppo la ragazza aveva avuto quel malore a causa di un’emorragia celebrare, provocata da una malformazione genetica.

Il tragico decesso di Rosa Barbato

Da quel momento Rosa ha subito diversi delicati interventi alla testa. I suoi familiari hanno anche avviato una raccolta fondi sulla nota piattaforma ‘GoFoundMe’. Il loro scopo era proprio di riuscire a farla arrivare a Innsbruck, per sottoporla ad un trattamento particolare.

Tuttavia, i loro disperati tentativi non hanno portato a nulla. Purtroppo, il cuore della giovane 27enne ha cessato di battere per sempre dopo una battaglia durata 2 lunghi anni.

La stessa famiglia, a gennaio di quest’anno, ha subito un altro grave lutto. Il papà di Rosa è morto e tutti pensano che ora i due siano riusciti a riabbracciarsi.