Un grave lutto ha colpito la città di Novara. Purtroppo Chiara Maiorano una ragazza di appena 36 anni, è morta nelle scorse ore a causa di una malattia che non le ha lasciato scampo. Prima della terribile diagnosi sembrava essere in buone condizioni di salute.

Una perdita straziante, che ha distrutto due comunità. In tanti ora stanno scrivendo molti messaggi di cordoglio per salutare per sempre la giovane, che è volata in Cielo troppo presto.

Chiara Maiorano aveva solamente 36 anni e prima di Natale non aveva alcun tipo di problema. Si era trasferita diverso tempo fa in provincia di Benevento.

Aveva trovato lavoro come insegnante ed era riuscita a coronare il suo sogno. Tutti infatti l’hanno ricordata come una persona sempre dolce e sorridente. Aveva una parola buona per tutti.

Dopo le vacanze di Natale dello scorso anno, ha avuto un malore improvviso. I suoi familiari l’hanno portata in fretta in ospedale, ma dopo tutti i controlli del caso, i medici hanno dovuto darle una diagnosi terribile.

Chiara purtroppo era affetta da una grave malattia, che era ormai ad uno stato avanzato. Non potevano fare nulla per cercare di salvarla. Però lei non aveva intenzione di mollare ed ha provato a lottare.

Il tragico decesso di Chiara Maiorano

Quella terribile malattia, alla fine, non le ha lasciato scampo. Nonostante la forza ed il coraggio che la ragazza ha dimostrato di avere in questi lunghi mesi, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Tanti suoi amici stanno scrivendo dei messaggi sui social per salutarla e per mostrare vicinanza ai suoi familiari. Tra questi c’è quello di una donna, che su Facebook ha scritto: