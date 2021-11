Dramma in provincia di Mantova, Gaia Volpes è morta a 27 anni mentre stava accompagnando a casa due signori appena stati in ospedale

Un tragico ed improvviso decesso è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 5 novembre, in provincia di Mantova. Purtroppo Gaia Volpes una ragazza di soli 27 anni è morta, mentre era sul mezzo dell’associazione del volontariato locale. A nulla sono serviti i tentativi dei medici.

Un perdita terribile, che ha scosso tantissime persone. In molti ora stanno pubblicando dei messaggi di cordoglio sul web, per ricordare la giovane ragazza dal cuore enorme.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato intorno alle 15 di venerdì 5 novembre. Precisamente sulla strada statale Romana, tra San Benedetto Po e Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova.

Gaia era una volontaria dell’associazione “Amica Emergenza”. Infatti nel momento in cui è avvenuto il tutto, era sul Doblò per il trasporto sanitario ed era insieme ad una sua collega. Erano con due persone anziane che erano appena state in ospedale.

Alla guida del veicolo, c’era la donna di 54 anni. Tuttavia, forse per una distrazione, l’automobilista ha perso il controllo del veicolo. Ha sbandato ad una curva ed è andata prima a destra e subito dopo ha finito la sua corsa sulla sinistra.

È proprio a quel punto che il mezzo è andato a schiantarsi contro il fossato che era sul ciglio della strada.

L’intervento dei sanitari per Gaia Volpes

L’incidente è stato molto violento. La ragazza di soli 27 anni, purtroppo è morta sul colpo. Il suo corpo infatti è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco.

I medici intervenuti non sono riusciti a fare nulla per salvarla. Il fratello è arrivato sul luogo dove si è consumata la tragedia prima di tutti. Per questo è toccato a lui il duro e difficile compito del riconoscimento.

Gli altri, nonostante la gravità dell’accaduto, non hanno riportato traumi gravi. I medici hanno deciso di tenerli lo stesso in ospedale, ma solo in via precauzionale. Nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita.