Dopo una lunga settimana di agonia, Federica Tropiano, di soli 21 anni, è morta mentre era ricoverata in ospedale. Tutta la comunità di Teggiano ora è in lutto per la sua tragica ed improvvisa scomparsa. I medici hanno provato a fare il possibile per salvarle la vita, ma tutti i loro tentativi sono risultati vani.

Una grande ed improvvisa perdita che ha sconvolto moltissime persone. Sul web prima del decesso, sono stati pubblicati diversi appelli per donare il sangue per le sue trasfusioni ed ora tutti sono distrutti per la sua morte.

Secondo le informazioni emerse, la tragedia è avvenuta lo scorso sabato 7 novembre, a Teggiano, in provincia di Caserta. La ragazza era in casa e fino a quel momento tutto stava procedendo normalmente.

All’improvviso, per cercare di far riaccendere il fuoco, ha deciso di gettare dell’alcol, all’interno del camino. Purtroppo un ritorno di fiamma, le ha provato ustioni molto gravi sul 65% del suo corpo.

I genitori che erano presenti, si sono presto resi conto della gravità della situazione ed infatti hanno lanciato tempestivamente l’allarme al 118. I sanitari intervenuti hanno trasportato d’urgenza la giovane all’ospedale Luigi Curto di Polla.

I medici del pronto soccorso, dopo averla sottoposta ad una visita, hanno deciso di trasferirla al Cardarelli di Napoli. Purtroppo le condizioni di Federica sono apparse critiche sin da subito, infatti tutti i tentativi dei dottori si sono rivelati vani.

Morte Federica Tropiano, l’accaduto

L’hanno tenuta ricoverata nel reparto grandi ustionati, per una settimana. Però, nella giornata di venerdì 13 novembre, il suo cuore ha cessato di battere. Purtroppo le gravi ustioni che ha riportato sul suo corpo, sono risultate fatali.

In quei giorni, tutta la comunità si era impegnata per cercare di salvarle la vita. Sul web sono apparsi molti appelli per le donazioni di sangue, affinché i medici potessero sottoporla alle trasfusioni necessarie ed in molti hanno deciso di fare la loro parte.

Tutti ora sono distrutti per la sua tragica ed improvvisa scomparsa. Su i social in molti hanno voluto esprimere un pensiero per poterle dire addio. Federica, purtroppo, si è spenta a soli 21 anni, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi familiari e di tutte le persone che la conoscevano.