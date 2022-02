Tutti coloro che hanno seguito Vite al limite, il programma con il dottor Nowzaradan, ricordano il suo nome. Destinee LaShaee è stata la prima paziente transgender a partecipare al reality.

Nelle ultime ore è giunta una notizia spiacevole, è morta all’età di 30 anni.

C’è ancora un velo di mistero intorno a ciò che è realmente accaduto, ma secondo i quotidiani locali, sembrerebbe che la paziente si sia tolta la vita.

Pochi giorni prima, Destinee LaShaee aveva pubblicato un post sul suo profilo ufficiale Instagram, che riletto oggi potrebbe far pensare ad un addio e ad un presagio di ciò che avrebbe fatto. Ecco di seguito le sue parole:

Sono grata di aver toccato milioni di vite e il cuore in tutto il mondo. Vivendo la mia vita con così tanto dolore per così tanto tempo, ho capito che Dio non fa errori. Sono grata per il mio viaggio, per tutto quello che ho passato, non rimpiango un solo momento.