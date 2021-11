Un grave lutto ha colpito la comunità di Castagnola, in provincia di Alessandria. Purtroppo un bimbo di soli 5 anni, chiamato Zeno Paradiso, è morto a causa di una malattia di cui era affetto sin dalla nascita, nel giorno del suo compleanno. Era ricoverato in ospedale da pochi giorni.

Una notizia straziante che si è diffusa velocemente nel paese. In tanti ora stanno mostrando affetto e vicinanza a tutti i suoi cari, colpiti dall’improvvisa e terribile perdita.

Zeno sin dalla nascita era affetto da distrofia muscolare. Era su una sedia a rotelle, ma non ha mai perso il sorriso e la sua voglia di vivere. Era felice e gioioso.

La mamma Ilaria che è un’insegnante ed il padre Luca, che è un impiegato, in tutti questi anni gli sono rimasti sempre vicino. Non lo hanno mai lasciato solo ed hanno sempre fatto il possibile per donargli le cure di cui aveva bisogno.

Tuttavia, lo scorso 2 novembre il piccolo ha avuto un malore improvviso. I genitori preoccupati, lo hanno portato d’urgenza all’ospedale di Noa. Da quel momento i dottori hanno fatto di tutto per aiutarlo.

Per 4 lunghi giorni, il piccolo Zeno è stato sottoposto a tutte le cure e ai trattamenti di cui aveva bisogno. Purtroppo però, le sue condizioni non sono mai migliorate.

Il tragico decesso del piccolo Zeno Paradiso e le parole del parroco

È proprio nella giornata di sabato 6 novembre, nel giorno del suo quinto compleanno, che il cuore del bimbo ha cessato di battere per sempre. A nulla sono serviti i tentativi dei medici da quando è arrivato in ospedale. Tutto lo staff ha pianto per la sua morte.

L’intera comunità ora si è stretta nel dolore di tutti i suoi cari. Il piccolo Zeno ha lasciato la mamma, il padre, la sorellina Petra di un anno e tutti i suoi familiari. Il parroco di Castagnola, Don Alberto Tongiani, sull’accaduto ha dichiarato: