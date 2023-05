Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nel pomeriggio di domenica 28 maggio, nella provincia di Foggia. Purtroppo tre amici, che erano in sella alle loro due moto, si sono scontrati contro un’auto e tutti, sono deceduti praticamente sul colpo.

A nulla sono serviti i tentativi dei medici intervenuti, poiché a causa del forte impatto con la macchina, per loro ormai non c’era ormai più nulla da fare.

Pamela Mustone, Emilio D’Avella ed Emanuele Serafino purtroppo sono le vittime di questo grave incidente. I primi due di 33 e 30 anni, erano fidanzati ed erano in sella alla moto di proprietà del ragazzo.

Il loro amico invece, era in sella al suo veicolo a due ruote. Probabilmente stavano rientrando nelle loro abitazione, dopo una giornata all’insegna del relax e della spensieratezza.

Mentre si trovavano lungo la strada statale 90, all’altezza di Troia, zona che si trova nella provincia di Foggia, si sono scontrati contro una Dacia Duster. Forse a causa dell’alta velocità l’impatto tra i tre veicoli, è apparso disperato.

Infatti, lo stesso automobilista una volta sceso dal veicolo, ha lanciato per primo l’allarme ai soccorritori. Tuttavia, nonostante il tempestivo intervento dei medici, per i tre ragazzi non c’era più nulla da fare.

Tre amici deceduti in un sinistro: la scoperta sull’automobilista

Gli agenti arrivati in quel luogo, hanno deciso di chiudere la strada al traffico, per fare i rilievi del caso ed anche per permettere ai soccorritori di intervenire e di fare il possibile.

Le forze dell’ordine inoltre, hanno sottoposto l’uomo alla guida dell’auto ai controlli di routine. Dalle analisi è emerso che era positivo ai test tossicologici ed alcolemici. Per questo hanno disposto subito il suo arresto. Il sindaco di Irpinia, Enrico Franca, comune in cui vivevano i tre amici, nel ricordarli sui social ha scritto: