Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 3 marzo, nell’autostrada A4. Purtroppo ad avere la peggio una nonna e sua nipote chiamate Antonella Rossetti di 58 anni e Loredana Raimondo di soli 15 anni.

Le due erano a bordo della loro Opel Corsa, quando per cause ancora da chiarire sono rimaste coinvolte in un tamponamento. La loro auto è andata completamente distrutta e per loro non c’è stato più nulla da fare.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti poco prima delle 15 di venerdì 3 marzo. Precisamente lungo l’autostrada A4, all’altezza di Casina Merlata, tra le uscite di Pero e Viale Certosa.

Da ciò che è emerso la nonna e la nipote erano in viaggio, non è ancora chiaro dove erano dirette. Quando all’improvviso sono rimaste coinvolte nel grave sinistro.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti un’Audi grigia avrebbe tamponato una macchina davanti e da qui è partita la carambola. Tra i veicoli coinvolti anche un autoarticolato.

L’Opel Corsa nella quale viaggiavano le due donne si è ridotta ad un cumulo di lamiere. I Vigili del Fuoco intervenuti, dopo averle liberate dalle lamiere, le hanno affidate ai medici, ma per loro non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare il loro decesso.

Chi sono Antonella e Loredana decedute nel sinistro

Nello scontro anche altre 4 persone sono rimaste ferite: due donne di 63 e 21 anni e due uomini di 69 e 39 anni. Non è ancora chiaro se loro siano in pericolo di vita o meno. Antonella viveva con la nipote nella zona di Brescia, era molto conosciuta perché lavorava in un supermercato.

La famiglia già 6 anni fa ha subito un grave lutto. Il papà di Loredana, Roberto, è infatti deceduto in seguito ad un sinistro con la sua moto. Era il 2017 ed aveva 37 anni.

Era in sella alla sua Kawasaki quando un cervo gli ha attraversato davanti. Purtroppo, a causa dell’impatto, l’uomo è deceduto praticamente sul colpo.