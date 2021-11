Un rapporto indissolubile che è destinato a continuare anche oltre i limiti terreni. Questo era ed è il legame che ha legato e legherà per sempre Fabio Basile, campione di Judo alle Olimpiadi di Rio De Janeiro del 2016, e suo fratello Michael. Quest’ultimo, purtroppo, negli ultimi giorni è venuto a mancare all’affetto dei propri cari.

Credit: fabiobasile66 – Instagram

Stando a quanto riportato, sarebbe stato un malore quello alla causa del decesso di Michael Basile. Venerdì scorso, la mamma ed il papà del judoka si erano preoccupati non ricevendo risposta alle numerose chiamate al telefono che stavano facendo da qualche giorno.

Da lì la decisione di andare a controllare di persona a casa del maggiore dei fratelli Basile e l’amara scoperta. Michael era sul suo letto privo di vita. A causarne il decesso, molto probabilmente, un arresto cardiaco nel sonno.

A dare l’annuncio della morte di Michael ci hanno pensato sia suo fratello Fabio, sia sua mamma Tiziana.

La donna, visibilmente e naturalmente sconvolta per quanto accaduto, ha scritto una nota sui suoi canali social:

Ti abbiamo voluto con tutto il cuore e quando sei arrivato hai riempito la nostra vita di gioia. Eri così piccolo e fragile. E anche da “grande” lo eri: duro fuori e tenero dentro.

Il messaggio di Fabio Basile

Credit: fabiobasile66 – Instagram

Se Fabio Basile si è avvicinato al Judo, sport che gli ha portato grandissime soddisfazioni nella vita, tra cui la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio De Janeiro del 2016, il merito è proprio di suo fratello Michael.

Quando i due erano piccolini, era Michael il campione in casa Basile. Nel video che Fabio ha pubblicato sul suo account social per ricordare il fratello, ci sono delle scene che lo ritraggono in lacrime sugli spalti del palazzetto in cui Michael aveva appena vinto il campionato italiano. Era il 2005.

Credit: fabiobasile66 – Instagram

A corredo del meraviglioso e toccante video, lo sportivo azzurro, protagonista anche nelle Olimpiadi di Tokyo di quest’estate, ha scritto: