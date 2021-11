Un tragico ed improvviso decesso è avvenuto nei giorni scorsi nel piccolo comune di Matierno, in provincia di Salerno. Una ragazza di soli 22 anni, chiamata Asia Bassi, è morta a causa di una forma di leucemia fulminante, che purtroppo non le ha lasciato scampo. L’ha strappata dall’affetto dei suoi cari in pochi giorni.

Una notizia straziante che si è diffusa molto velocemente in comunità. In tanti ora stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio, per lei, ma anche per i suoi familiari.

Asia aveva solamente 22 anni ed una lunga vita ancora davanti a se. Tuttavia, solo poco tempo fa ha iniziato a stare male ed i medici, dopo tutti i controlli del caso, hanno scoperto una triste realtà.

La giovane 22enne purtroppo era affetta da una grave forma di leucemia. Hanno provato sin da subito a sottoporla a tutte le cure del caso, ma la situazione è peggiorata di gran lunga con il passare delle settimane.

Purtroppo nonostante i trattamenti e la forza che la ragazza ha dimostrato di avere in quel periodo difficile, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. A nulla sono serviti i tentativi dei dottori, che volevano fare di tutto per aiutarla.

L’ultimo straziante addio a Asia Bassi

Il suo funerale è stato celebrato lo scorso giovedì 11 novembre, nella chiesa Madonna di Lourdes, di Matierno. In molti hanno deciso di partecipare, rispettando ovviamente tutte le regole previste per evitare il contagio da Covid-19.

Asia ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di tutti. Infatti molti suoi amici e coetanei, hanno voluto scrivere un messaggio sui social per poterla ricordare.

L’hanno descritta come una ragazza sempre dolce e solare. Amava aiutare il prossimo ed era determinata e forte. Il suo fidanzato Roberto, in una straziante lettera, per salutarla per sempre ha scritto:

