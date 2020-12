Ragazza di 17 anni morta dopo aver contratto il COVID-19

Dolore nel comune di Avella (provincia di Avellino), dove una ragazza di nome Chiara, è morta a soli 17 anni. Dopo essere risultata positiva al Covid-19, la giovane è stata ricoverata all’ospedale San Giuseppe Moscati. dove i medici hanno fatto di tutto per aiutarla nella sua battaglia. Purtroppo Chiara non ce l’ha fatta.

La 17enne era affetta da altre malattie congenite e nulla ha potuto contro quel mostro chiamato Coronavirus.

La notizia della sua morte, ha sconvolto l’intera comunità e lasciato un grande dolore nel cuore di chiunque la conosceva. Il primo cittadino di Avella ha voluto spendere qualche parola su quanto accaduto e ricordare Chiara per la persona meravigliosa che era.

Ragazza di 17 anni morta: le parole del Sindaco

Domenico Biancardi, sindaco di Avella, ha voluto dedicare un lungo post alla giovane Chiara ed esprimere la sua vicinanza alla famiglia:

Chiara era una combattente. Una vera forza. Ha cercato di superare anche questo maledetto e temibile virus. Non è riuscita a sconfiggerlo. Ma Chiara non ha perso. Non è stata sconfitta, perché resterà per tutti noi un esempio di determinazione caparbietà, voglia di vivere nonostante mille sofferenze. Resterà il suo favoloso sorriso, che coinvolgeva e dava forza. Dava forza a lei e tutti noi. Abbracciamo la sua famiglia, altro straordinario esempio per la nostra comunità.

Sicuramente non dimenticheremo la forza della nostra Chiara. Come amministrazione cercheremo di ricordarla con iniziative a lei dedicate. La ricorderemo per raccontare sempre a più persone ciò che lei ha saputo insegnarci. Grazie Chiara!!

Tanta la tristezza degli italiani, al solo pensiero che una ragazza possa spegnersi alla tenera età di 17 anni. Un’età che ancora deve aprire tutte le porte della vita. Il Covid-19 ha cambiato la vita del mondo, portando rabbia e dolore. Molte persone hanno perso i propri cari o non hanno la possibilità di vederli. Questo virus per persone come Chiara, già affette da altre patologie, può essere fatale.