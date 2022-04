Lutto in provincia di Udine, Barbara Smaniotto è morta 6 mesi dopo aver accusato un forte mal di testa

Un grave lutto ha colpito la piccola comunità di Fiumicello. Purtroppo Barbara Smaniotto è morta a 45 anni, 6 mesi dopo il malore improvviso che l’ha colpita. In un primo momento sembravano esserci segnali di miglioramento, fino al tragico e straziante epilogo.

In tanti sono sconvolti da questa perdita così dolorosa e terribile. Ha lasciato due bambini, di 11 e 10 anni, il marito e tutti i suoi familiari.

Secondo le informazioni che hanno reso note i media locali, il dramma di questa donna è iniziato in una serata di settembre del 2021. Precisamente nella sua abitazione a Fiumicello, in provincia di Udine.

In quella giornata Barbara ha iniziato ad accusare un forte mal di testa. Quando il marito è tornato a casa, ha perso anche i sensi e visto che la sua situazione era peggiorata improvvisamente, l’uomo ha deciso di allertare i soccorsi.

I medici intervenuti si sono resi conto che le sue condizioni erano davvero disperate. Infatti hanno disposto il suo trasferimento urgente all’ospedale di Udine.

Barbara è stata sottoposta a tutti i controlli del caso, ma dagli esami è emersa una triste realtà. I dottori purtroppo hanno scoperto che aveva un’emorragia celebrale in corso e la sua vita era in grave pericolo.

Il tragico decesso di Barbara Smaniotto

In questi 6 lunghi mesi, ci sono stati molti miglioramenti. Infatti tutti i sanitari credevano che avesse delle chance di sopravvivere. Erano fiduciosi e speravano che potesse farcela.

Tuttavia, nella giornata di domenica è arrivato il tragico epilogo. Barbara dopo un peggioramento improvviso, ha perso la vita. I medici non sono riusciti più a far nulla per riuscire ad aiutarla.

L’intera comunità e tutta la sua famiglia è distrutta per questa perdita così improvvisa e straziante. Tutti l’hanno descritta come una donna sempre dolce e gentile. Aveva scelto di lasciare il lavoro per stare vicino ai suoi 2 figli. Ha lasciato il marito, il fratello, i genitori e tutte le persone che l’hanno conosciuta.