Gli Stati Uniti D’America sono a lutto per la tragica scomparsa di Tawny Kitaen. La modella e attrice è scomparsa nella sua casa di Newport Beach nella mattinata dello scorso venerdì 7 maggio. Era diventata famosa, oltre che per la miriade di copertine in cui ha posato come modella, anche per diverse interpretazioni in produzioni sia televisive che cinematografiche.

Aveva soltanto 59 anni e la sua morte ha gettato nello sconforto i cuori dei tantissimi fan. Fan che continuavano a seguirla e sostenerla nonostante vivesse lontana dalla luce dei riflettori ormai da tanti anni.

L’annuncio della sua morte è arrivato tramite una nota pubblicata dalle sue figlie sul profilo ufficiale Instagram della modella. Queste le toccanti parole:

Abbiamo il cuore a pezzi e rattristato nell’annunciare la morte di nostra madre. Vogliamo solo dire grazie a tutti voi, ai suoi fan e ai suoi amici, per averle sempre mostrato un sostegno e un amore cos’ grande. Le avete dato la vita ogni giorno. Ci manca già, la amiamo e sappiamo che la sua eredità vivrà per sempre.

Attualmente non sono note le cause che hanno portato al suo decesso.

Vita e carriere di Tawny Kitaen

Julie Kitaen, nota a tutti con lo pseudonimo di Tawny Kitaen, è nata a San Diego, nella California del sud, il 5 agosto del 1961 ed era una modella e attrice statunitense.

Il suo esordio nel mondo della moda è da datare agli anni ’80. In quel periodo, infatti, è comparsa in diverse copertine degli album del gruppo rock Ratt. In quegli anni era anche fidanzata con il batterista del gruppo.

Sempre nei primi anni ’80 ha esordito anche come attrice, recitando anche al fianco di Tom Hanks nel film Bachelor Party – Addio al celibato.

Poi ha iniziato a recitare nei video musicali della band Whitesnake. Era la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90. Nel 1989 si è sposata con il cantante della band, David Coverdale, dal quale ha poi divorziato nel 1991.

In Italia è diventata celebre per il suo ruolo nella serie Tv Hercules, nella quale vestiva i panni di Deianira, la donna amata dall’eroe protagonista della serie.

Dal 1997 al 2002 è stata sposata con il giocatore di baseball Chuck Finley, con il quale ha anche avuto le sue due figlie, Wynter e Raine.