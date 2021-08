Una notizia totalmente inaspettata e devastante è arrivata nella giornata dell’altro ieri, sabato 28 agosto, da Marano, in provincia di Napoli. L’ex calciatore Rosario Schiattarella, di soli 55 anni, è morto a seguito di un malore accusato mentre faceva jogging. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118, che però non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’ex atleta.

55 anni, una vita dedicata al calcio, ma anche allo sport in generale che non aveva mai abbandonato, nemmeno dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.

L’altro ieri, sabato 28 agosto, Rosario era uscito per le strade della sua Marano a fare una corsetta. Un’attività abituale per lui, che appunto amava tenersi in forma e svolgere attività fisica quasi quotidianamente.

All’improvviso, l’uomo di 55 anni ha accusato un malore e si è accasciato a terra. In quel momento stava percorrendo via San Rocco e aveva appena superato il ristorante “La Bianchina”.

Alcuni passanti, accorti di quello che stava accadendo, hanno subito effettuato una chiamata di emergenza ai soccorsi. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 a bordo di due ambulanze. Purtroppo, però, tutte le manovre di primo soccorso e di rianimazione messe in atto dal personale medico, non hanno portato al risultato sperato. Per Rosario non c’era già più nulla da fare.

Sempre sul posto sono poi giunti i familiari della vittima. La famiglia Schiattarella era molto conosciuta ed apprezzata nella zona di Marano, proprio per via della notorietà del compianto Rosario.

Il commosso addio Rosario Schiattarella

Alcune testimonianze, riconducibili alle parole di alcuni amici e familiari di Rosario Schiattarella, affermano che nei giorni scorsi lui si era sottoposto alla vaccinazione anti Covid-19. Non è assolutamente detto, però, che il vaccino e la morte siano collegabili in qualche modo.

I funerali si sono svolti ieri, domenica 29 agosto, nella chiesa di San Rocco in Marano. Alla fine della funzione funebre, le sue esequie sono state trasportate al forno crematorio di Castel Volturno.

Su Facebook e sugli altri social network, sono innumerevoli i messaggi di addio e cordoglio per Rosario. Istituzioni, personalità importanti, ma anche tantissimi suoi amici, hanno voluto esternare il loro tremendo dolore per questa perdita.