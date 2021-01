Lutto nel mondo del calcio: si è spento a 18 anni

Matteo Bonomelli, giovane promessa del mondo del calcio meneghino, è stato trovato morto a soli 18 anni nella sua casa a Bollafora Sopra Ticino, in provincia di Milano.

Matteo Bonomelli: post in sua memoria

Mentre scriviamo non sono ancora state rese note le esatte dinamiche del tragico evento, ma la notizia ha sconvolto parenti, amici, compagni di squadra e, in generale, lo sport dilettantico. La società Gs Castanese, in cui il ragazzo giocava, ha desiderato dedicargli in suo memoria un lungo post su Facebook.

Leader calmo

Hanno cercato di proteggerlo lungo l’intera giornata, si legge nel messaggio condiviso sulla piattaforma social. Poi l’annuncio assurdo, di quelli che non vorresti mai e poi mai sentire, ha cominciato a spargersi nel mondo del calcio. Un colpo duro che, per i responsabili del team, è stato complicato da spiegare ai ragazzi più giovani. Era parte della loro famiglia, la famiglia Castanese, che oggi piange e pure il cielo piange.

Matteo godeva della stima e dell’apprezzamento sia dei dirigenti che dei tecnici e degli stessi giocatori. Era ritenuto un leader calmo, con parecchi sogni nel cassetto da realizzare. Il club si limita a pensare che ora magari è libero e sta scendendo in campo altrove, esultando per una rete realizzata.

Sempre il pallone tra i piedi

L’intervento della Gs Castanese su FB ha ricevuto numerosi commenti e condivisioni. In particolare, coloro che hanno avuto modo di conoscere il giovane Matteo ne tracciano un profilo umano stupendo. Era un ragazzo buono e perennemente con il pallone tra i piedi.

Matteo Bonomelli: la reazione alla tragedia

Al dolore dei familiari, degli amici e della squadra di Matteo si sono volute unire anche altre società. Tra queste pure l’AC Pavia 1911, che ha condiviso un’immagine del calciatore con indosso la divisa della Castanese e un post dove gli augurano di riposare in pace.