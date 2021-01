Incidente coi botti per il noto calciatore: rischia di perdere la vista

Nella notte di Capodanno un importante calciatore ha avuto un incidente con i botti e si temono serie conseguenze. Rimasto ferito al volto e alle mani, il ragazzo, Omar Elabdellaoui, sta passando momenti terribili. Fortunatamente il giocatore non è in pericolo, ma si teme che possa perdere la vista.

Omar Elabdellaoui: la carriera

Le notizie inerenti all’incidente occorso a Omar Elabdellaoui sono piuttosto scarse. Il difensore, cresciuto nelle giovanili dello Skeid per passare poi in quelle del Manchester City, ha compiuto 29 anni il 5 dicembre scorso. Nato a Oslo ha trascorso diverse stagioni in Grecia, dove ha raccolto oltre 100 apparizioni con la maglia dell’Olympiakos, il club più prestigioso in terra ellenica. Realtà lasciata il 17 agosto 2020, nel frangente in cui ha deciso di apporre la firma sul contratto sottopostogli dal Galatasaray.

Escluso il rischio di decesso

Il ragazzo norvegese aveva tra le mani un petardo, quando esso è, inavvertitamente, scoppiato vicino al volto. Sono ore di grande apprensione in Turchia e nel mondo del calcio per comprendere quali danni abbia riportato il terzino.

Il Galatasaray – in una ufficiale diramata agli organi di informazione – ha spiegato che Omar Elabdellaoui ha ricevuti i primi soccorsi, in seguito allo sfortunato accaduto. L’entità della lesione sarà chiara solamente dopo un esame approfondito. Adesso è pienamente cosciente e il rischio di decesso è escluso.

Gli accertamenti in un secondo momento

Lasciate decorrere alcune ore dalla nota ufficiale, il membro del consiglio di amministrazione della società, Adburrahim Albayrak, ha fornito maggiori indicazioni in merito. Gli occhi di Omar saranno lavati, curati. Le sue effettive condizioni di salute saranno accertate in un secondo momento.

Omar Elabdellaoui: la promessa del componente del consiglio di amministrazione

Intanto, Albayrak ha dato la sua parola: il club farà del proprio meglio per curare il giocatore a pieno. Difatti si trova ricoverato presso una struttura ospedaliera affiliata alla squadra turca.