Lutto nel mondo del cinema: l’attrice di 26 anni trovata senza vita

Cinema e moda in lutto. Lo scorso 23 gennaio si è spenta all’età di 26 anni la modella e attrice Song Yoo-Jung celebre per aver recitato nei film Golden Rainbow su MBC, Make Your Wish (aka Make a Wish), School 2017 e Dear my Name.

Song Yoo-Jung: la comunicazione dell’agenzia che la rappresentava

A comunicarlo l’agenzia di manager che la rappresentava, la Sublime Artist Agency. La causa del decesso non è stata ancora resa nota, ma alcune ipotesi circolanti in rete sostengono si sia voluta togliere la vita. Se così fosse, si tratterebbe dell’ennesimo caso tra giovanissime star registratosi nel corso degli ultimi anni.

La carriera

La cerimonia funebre si è tenuta presso la filiale di Gangnam de Seoul Medical Center, mentre oggi pomeriggio è previsto il corteo in suo ricordo. Song Yoo-Jung, 26 anni, ha mosso i suoi primi passi nel settore della moda nella cosmetica prima di approcciarsi alla recitazione nel 2013, quando ha ottenuto una parte nel drammatico romantico Golden Rainbow.

In seguito ha portato avanti la carriera in Make a Wish ed è apparsa in School 2017. Come detto, nel 2019 è stata una delle protagoniste di Dear my Name, opera drammatica pubblicata sul web. Inoltre, la giovane asiatica ha preso parte a vari videoclip tra cui Standing Egg’s Friend to Love e Nive’s How Do I, entrambi usciti lo scorso anno.

Le ricostruzioni della stampa locale

Sebbene la causa della scomparsa debba ancora essere ufficialmente confermata, diversi quotidiani nazionali parlano di gesto estremo. Qualora la ricostruzione fosse corretta, si allungherebbe il già nutrito elenco di coloro che si sarebbero tolti la vita nell’industria culturale coreana, comprese le star del K-pop Sulli e Goo Hara.

Song Yoo-Jung: voci in attesa di conferma

Comunque, prima di trarre conclusioni, è opportuno attendere il rapporto della scientifica. Al momento, lo sottolineiamo a scanso di equivoci, si tratta unicamente di voci e in quanto tali le dobbiamo trattare.