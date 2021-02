Lutto nel mondo del piccolo schermo: è morto l’attore protagonista della famosa serie tv, aveva 44 anni

È morto all’età di 44 anni Dustin Diamond, l’attore protagonista della popolare serie tv anni Novanta Bayside School. Combatteva da tempo contro un male, un cancro al quarto stadio. Nei primi giorni del 2021 era stato ricoverato presso un ospedale in California, dato il tumore riscontrato ai polmoni ed era stato sottoposto a una serie di esami dopo dolori lancinanti su tutto il corpo.

Dustin Diamond: la parte di Screech Powers

Nell’arco dei 90’s quello di Screech Powers è stato uno dei personaggi più iconici, amati e chiacchierati di Bayside School. Un ampio successo paragonabile alle altre figure cardine della trama, come Elizabeth Berkley, Mark-Paul Gosselaar, Mario Lopez e Tiffani Amber Thiessen.

Pieno di difetti, ma comunque adorabile

Samuel Powers, soprannominato Screech, era particolarmente esperto in biologia e scienza. Ingenuo, impacciato e miglior amico di Zack, il protagonista del telefilm, si era ritagliato un importante spazio nella narrazione.

Pieno di difetti, un po’ egoista, innamorato di Lisa Turtle (Lark Voorhies) e mai corrisposto, sapeva comunque suscitare simpatia. Tutti i protagonisti gli volevano in fondo bene, così come gli erano affezionati i telespettatori.

La carriera non ha mai avuto sviluppi

Dustin Diamond, nato a San Jose, in California, da una famiglia ebrea, cominciò a muovere i primi passi nella recitazione sin da bambino. Figlio di una operatrice per la Pacific Bell e di un insegnante di elettronica digitale, conquistò la fama grazie alla parte di Samuel “Screech” Powers in Bayside School. A differenza di Elizabeth Berkley e Tiffan-Amber Thiessen, che conobbero grande notorietà nel successivo decennio, la carriera di Dustin Diamond non ha mai avuto sviluppi degni di nota.

Dustin Diamond: escluso dalla puntata reboot

Nel tentativo di rilanciare il suo percorso davanti alle telecamere, Dustin Diamond aveva preso parte a un’edizione del Grande Fratello Vip edizione americana. La stella dell’artista aveva finito per eclissarsi. Non lo avevano nemmeno contattato i produttori dell’episodio speciale reboot, andato in onda sul servizio streaming della NBC.