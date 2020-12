Lutto nel mondo della moda: addio alla memorabile icona degli anni ’90

Si è spenta la supermodella Stella Tennant, diventata famosa negli anni ’90 e ricordata durante le sfilate delle case di moda più note; Chanel, Burberry, Gaultier, Alba Ferretti. È morta all’età di 50 anni, lo scorso 22 dicembre 2020, cinque giorni dopo il suo compleanno. A dare la triste notizia, la sua famiglia, che con poche parole ha annunciato quanto accaduto.

Le cause della morte non sono state ancora diffuse, così come la data e il luogo del funerale. I parenti di Stella Tennant hanno chiesto al mondo di rispettare la loro privacy e il loro dolore.

La carriera di Stella Tennant

Stella Tennant era una modella molto importante, cercata e richiesta dai marchi di moda più importanti. Alla fine degli anni ’90, è diventata la musa di Karl Lagerfeld.

Da sempre, il mondo della moda l’ha ammirata per la sua professionalità, ma anche per il suo carisma e per il suo particolare look.

Il primo debutto in passerella di Stella Tennant, risale al 1994, quando la modella aveva circa 24 anni. In molti rimasero colpiti dal suo corpo “troppo magro” con indosso un minuscolo bikini di Chanel. Da quel momento è diventata una supermodella ed ha sfilato per le più importanti case di moda, finendo anche sulle copertine delle più note riviste.

Si è ritirata nel 1998, dopo aver scoperto di aspettare un bambino, per poi tornare a sfilare ancora nel 2012 per i Giochi Olimpici di Londra.

Nel 1999 si è sposata con David Lasnet, un fotografo francese. Dalla loro relazione, sono nati quattro figli.

Stella Tennant è stata una delle prime modelle ad aver dato un pugno alla “fisicità perfetta”. Ha sfilato su ogni passerella, fiera di mostrare il suo corpo, i suoi pearcing e con il passare degli anni, anche qualche capello bianco, visibile dai suoi tagli sempre cortissimi.

Il mondo della moda piange oggi la scomparsa di un icona che sarà ricordata per sempre.