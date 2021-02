Lutto nel mondo della musica italiana: il cantante è morto a soli 60 anni

All'età di 60 anni, a causa di una brutta malattia, si è spento Enrico Grezzi, in arte Erriquez

Davvero tragica la notizia trapelata nella mattinata di ieri, 14 febbraio 2021. Enrico Greppi, conosciuto da tutti con il suo nome d’arte di Erriquez, si è spento all’età di soli 60 anni dopo aver lottato a lungo con una brutta malattia. Conosciuto e apprezzato da molti per essere il front man della Bandabardò, con la sua musica ha fatto sognare e ballare intere generazioni.

Insieme alla sua banda ha rappresentato un intero movimento musicale che dagli anni novanta ad oggi ha influenzato e fatto ballare l’intera Italia. “Se mi rilasso, collasso” è diventato un vero e proprio manifesto capace di smuovere fiumi di persone ogni volta che si presentava l’occasione di sentirli suonare dal vivo.

Da tempo, Enrico lottava con un brutto male. Una malattia che non gli ha impedito, però, di vivere i suoi ultimi anni al massimo, proprio come tutto il resto della sua vita. Alla fine, la malattia ha vinto e lo ha purtroppo portato via a soli 60 anni.

La notizia della sua morte è stata confermata prima da Francesco Barbaro, suo manager ma soprattutto amico che gli è stato affianco praticamente per tutta la vita.

Erriquez e la sua favolosa Bandabardò avevano da poco festeggiato il venticinquesimo anno di attività, esibendosi, prima della pandemia, in un coloratissimo ed estroso concerto al Mandela Forum di Firenze.

Il cordoglio per la morte di Erriquez

È arrivata una terribile notizia che ci spezza il cuore!Ci ha lasciato Erriquez, Enrico Greppi, cantante della…

La pagina ufficiale Facebook della Banda, dopo aver riportato un estratto di un suo scritto, ha voluto salutare il volto della band con una frase semplice, corta, ma molto significativa: “Salutiamo con gratitudine un guerriero generoso e un grande Poeta“.

Nell’ultimo post che il musicista ha pubblicato sui suoi account social, si legge:

"Ogni storia ha una sua vita e ogni vita ha mille storie. La mia vita è stata musica che accade, incontri di popoli,…

Ogni storia ha una sua vita e ogni vita ha mille storie. La mia vita è stata musica che accade, incontri di popoli, magie, racconti, mille soli splendenti e vento in faccia. Non ho rimorsi, non ho rimpianti, la mia vita è stata tutta un’avventura.

E' morto Erriquez della Bandabardò.L'ho incontrato vent'anni fa in Calabria. Il mio spettacolo è cominciato in ritardo…

Un altro bellissimo ricordo è quello che Ascanio Celestini ha pubblicato sul suo profilo Facebook. L’attore, artista e amico da una vita di Enrico, ha voluto raccontare il momento in cui ha incontrato per la prima volta l’indimenticabile Erriquez.