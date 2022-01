Dolore e tristezza nel mondo della vela, Claudio Brighenti si è spento all’età di 47 anni. Era un allenatore molto conosciuto ed ammirato da coloro che praticano la vela.

Secondo le prime notizie riportate, l’uomo si trovava a Napoli e stava partecipando con la sua squadra al Trofeo Marcello Campobasso. Mentre stava seguendo la gara con gli altri componenti, si è accasciato a terra in modo improvviso e inaspettato.

I presenti sono subito intervenuti in suo soccorso, ma nessuno è riuscito a fare nulla per aiutarlo. Nemmeno i soccorritori sono riusciti a salvare la vita del quarantasettenne. Si è spento tra le braccia del fratello Ivano.

Claudio Brighenti era conosciuto nel campo della vela a livello internazionale. Tutti lo hanno sempre ammirato per la sua passione e per la sua tecnica, che riusciva a trasmettere alle giovani promesse della vela. Viveva a Brenzone, in provincia di Verona, dove lascia la moglie Cristina e tre figli.

La notizia di quanto accaduto, si è rapidamente diffusa sul web, lasciando tristezza e rabbia nel cuore di tantissime persone. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social network, di persone che hanno voluto salutare il velista un’ultima volta e mostrare affetto e vicinanza alla sua famiglia.

I funerali del 47enne sono stati celebrati questa mattina, sabato 8 gennaio, alle ore 10:30 al Castello di Brenzone.

Ci ha lasciati questa sera Claudio Brighenti, dopo una giornata trascorsa a seguire i suoi ragazzi impegnati al Trofeo Campobasso, si è spento inspiegabilmente. Claudio lascia un vuoto incolmabile, un sentito ringraziamento da parte di tutta la squadra XIV Zona per l’impegno e la passione nel crescere i giovani atleti. Alla sua famiglia e alla famiglia del Circolo Vela Toscolano Maderno le più sentite condoglianze.

Claudio è morto mentre faceva ciò che più amava, colpito da un malore improvviso che nessuno poteva prevedere. Lascia un vuoto incolmabile nel cuore di sua moglie, sua coetanea e dei suoi tre amati figli.