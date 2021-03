Lutto nel mondo dello sport: è morto Marvin Hagler. Addio ad una vera leggenda

Il mondo dello sport è in lutto. La notizia arrivata poco fa sui social dalla moglie: è morto il noto pugile Marvin Hagler, leggendario campione degli anni ’80.

Da sempre ricordato come uno dei più grandi pugili del mondo della boxe, Hagler è venuto a mancare nella sua abitazione nel New Hampshire. La moglie Kay G., ha pubblicato un post sul profilo Facebook dello sportivo. Una notizia inaspettata, che ha gettato nello sconforto i suoi milioni di fan, tutti i suoi colleghi e tutti coloro che lo conoscevano:

I am sorry to make a very sad announcement. Today unfortunately my beloved husband Marvelous Marvin passed away unexpectedly at his home here in New Hampshire. Our family requests that you respect our privacy during this difficult time. With love, Kay G. Hagler.