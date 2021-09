In queste ore il mondo dello sport sta vivendo un vero e proprio lutto. Lo scorso giovedì 9 settembre Christian Bladini, giovane promessa del pallavolo e del beach volley, si è spento prematuramente all’età di 20 anni. Christian era inoltre uno studente di ingegneria industriale presso l’ateneo di Catania.

Non sono ancora state rese note le cause della morte di Christian Blandini, giovane promessa del pallavolo e del beach volley che lo scorso giovedì 9 settembre è scomparso prematuramente. Inutile dire che la morte di Christian ha sconvolto non solo le località sportive locali, ma anche quelle accademiche. Christian Blandini era infatti uno studente di ingegneria industriale presso l’ateneo di Catania.

I funerali del giovane Christian si terranno oggi pomeriggio alle ore 16:00 presso la Chiesa di San Vito a Mascalucia. Dopo la notizia della scomparsa del 20enne, sono stati molti coloro che sui social hanno voluto salutare per l’ultima volta la giovane promessa del pallavolo.

Tra le tante parole scritte a causa del lutto della morte di Christian, possiamo leggere il messaggio dell’ateneo di Catania che il giovane frequentava:

Tutte le morti improvvise lasciano attoniti, ma quella del giovane studente Christian Blandini ha colpito con profonda commozione anche l’intera comunità accademica dell’Università di Catania. L’Università di Catania e il Dipartimento d’Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica si stringono al dolore della famiglia Blandini.

Lutto per la morte di Christian Blandini, le parole del sindaco di Belpasso Daniele Motta

Anche il primo cittadino di Belpasso, Daniele Motta, ha voluto rivolgere l’ultimo saluto a Christian per la sua scomparsa improvvisa. In particolar modo l’uomo ha precisato che le offerte in denaro rivolte alla famiglia saranno destinate ad una fondazione a lui dedicata. Queste sono state le sue parole: