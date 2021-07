Dramma a Belluno: Davide muore nel sonno a soli 18 anni. Gli azzurrini giocheranno con il lutto al braccio

In queste ore la città di Belluno sta vivendo un vero e proprio dramma. Davide Bistrot, figlio dell’ex pallavolista Paolo Bristot, è morto a soli 18 anni per causa non ancora definite. La sera prima il 18enne si era recato in ospedale per farsi visitare dopo un forte dolore alla testa. Al termine di una serie di esami, però, il giovane è stato rimandato a casa.

Un vero e proprio lutto quello che sta vivendo in questi giorni la famiglia Bistrot, molto nota nel bellunese per il grande legame con il mondo del pallavolo. Mercoledì mattina Davide Bistrot, figlio del pallavolista Paolo Bistrot, è scomparso prematuramente a soli 18 anni.

A trovare il corpo privo di vita del giovane è stata la sua mamma. La donna, infatti, notando che suo figlio non si stava alzando dal letto, si è recata in camera per vedere cosa fosse successo. In quel momento, però, la tragica scoperta: Davide è stato trovato privo di vita.

Così come suo padre e suo fratello, anche Davide era un atleta. Aveva giocato con la Spes volley fino a quando la pandemia causata dal coronavirus non ha costretto ad interrompere gli allenamenti. Dopo il dramma, il corpo di Davide è stato portato in obitorio dove verrà sottoposto ad un’autopsia.

Dramma a Belluno, la sera prima di morire Davide si era recato in ospedale

La sera prima del dramma Davide si era recato in ospedale a causa di un forte mal di testa avvertito. Lì, però, dopo averlo sottoposto ad una serie di esami, il giovane è stato rimandato a casa. Dopo la tragica notizia, molti sono stati coloro che hanno espresso messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa di Davide.

Tra questi anche la FIP ha voluto rilasciato un comunicato in cui ha scritto: