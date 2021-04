Lutto nel mondo dello sport: una grave malattia ha portato via un grande campione

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo dello sport nelle scorse ore. Purtroppo il campione di pallavolo, Michele Pasinato è morto a 52 anni. Combatteva da tempo una battaglia, che alla fine non gli ha lasciato scampo. I medici in questi mesi hanno cercato di fare il possibile per aiutarlo.

La notizia di questa drammatica perdita, si è diffusa molto velocemente sui social. In molti infatti hanno voluto pubblicare un messaggio per poterlo ricordare.

Stando a ciò che riportano diversi quotidiani, la morte di questo campione è avvenuta nelle scorse ore. A darne la conferma, è stata proprio la Federvolley, con un post su Facebook:

Da parte del presidente Giuseppe Manfredi, dei vice presidente Adriano Bilato e Luciano Cecchi, del segretario generale Alberto Rabiti, del Consiglio Federale e dell’intera Federazione Italiana di Pallavolo giungano alla famiglia di Michele le nostre sentite condoglianze.

Michele Pasinato negli anni 90 è stata una vera e propria leggenda. Al momento è il giocatore che ha ottenuto più punti nella storia del campionato italiano di Seria A. Ne è riuscito a conquistare più di 7 mila.

Inoltre, nel 1998 con la Nazionale di Julio Velasco, ha anche vinto il mondiale di Tokio. Insieme a due campionati europei e sei World League.

Michele Pasinato e il suo amore per lo sport

Quando aveva quasi 37 anni, alla fine della sua carriera, ha giocato con la Roma e Montichiari. Tuttavia, poco dopo ha deciso di ritirarsi per sempre, per poter dedicare più tempo alla sua famiglia.

Nonostante tutto, il campione non ha mai lasciato del tutto il mondo dello sport. Ha continuato ad insegnare la sua disciplina anche ad altri ragazzi di Padova, proprio come l’ha insegnata ai suoi figli.

La notizia di questa perdita si è diffusa molto velocemente e tutte le persone che hanno conosciuto Michele, compresi i suoi colleghi, hanno voluto pubblicare un messaggio sui social per poterlo ricordare.