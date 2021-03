Un gravissimo lutto ha colpito il mondo dello sport nelle scorse ore. Purtroppo Kathy Diaz, surfista di soli 22 anni, ha perso la vita mentre si stava allenando in una spiaggia ad El Salvador. I suoi amici appena si sono resi conto del dramma, l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale, ma al suo arrivo era ormai deceduta.

CREDIT: INSTAGRAM

Un evento tragico, che ovviamente ha sconvolto migliaia di persone. In molti quando sono venuti a conoscenza della triste notizia, hanno pubblicato un messaggio sui social per poterla ricordare.

Secondo ciò che riportano alcuni media, la tragedia si è consumata nelle scorse ore. Kathy era andata sulla spiaggia di Playa El Tunco, a El Salvador. Si stava allenando e con lei c’erano anche altri suoi amici.

In un primo momento il cielo era sereno, ma ad un certo punto, le nuvole hanno iniziato a coprire il sole. Per quei ragazzi non era una cosa strana allenarsi anche con le condizioni meteo avverse.

CREDIT: INSTAGRAM

Infatti Kathy, per riuscire a prendere un’onda, si è tuffata in acqua con la sua tavola da surf. Tuttavia, è proprio in quel preciso istante che un fulmine l’ha colpita e l’ha fatta cadere.

I presenti si sono presto resi conto della gravità dell’incidente. Infatti dopo aver tirato fuori dall’acqua la giovane, l’hanno portata d’urgenza in ospedale. Però, al loro arrivo, i medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Per la campionessa non c’è stato nulla da fare.

Morte Kathy Diaz: il messaggio dell’associazione

Ovviamente la notizia di questa tragica perdita si è diffusa sui social molto velocemente. La ragazza a maggio di quest’anno avrebbe dovuto partecipare alle qualificazioni per entrare alle Olimpiadi di Tokio.

Infatti si stava allenando proprio per questo evento importante, che avrebbe potuto portare ad una svolta nella sua carriera. A dare conferma della sua tragica morte, è stata proprio la Salvadoran Surf Federetion, federazione nazionale di surf, di cui Kathy faceva parte. Sul loro profilo Facebook, hanno scritto:

CREDIT: INSTAGRAM