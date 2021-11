Lutto per Eugenia di York, purtroppo il suocero è morto a 72 anni pochi giorni prima del battesimo

Eugenia di York ha subito una grave perdita pochi giorni prima del battesimo di suo figlio August. Infatti anche il Palazzo Reale è in lutto. Purtroppo il suocero, padre di suo marito Jack, è morto dopo aver lottato a lungo con il Covid. I medici per mesi hanno provato a salvarlo.

CREDIT: INSTAGRAM

Una notizia che è stata diffusa solo il giorno dopo del rito religioso. Nella cerimonia era presenta anche la Regina Elisabetta.

Una perdita straziante che ha spezzato i cuori di tutti i membri della famiglia Reale. Tuttavia, nonostante il lutto, i due genitori si sono mostrati sorridenti nel giorno della festa.

George Brooksbank aveva 72 anni, era un commercialista in pensione. Era sposato con Nicola da 36 anni ed insieme, vivevano tra Londra e Bordeaux. Ha contratto il Covid lo scorso anno. Viste le sue condizioni gravi, i medici hanno deciso di ricoverarlo in ospedale. Purtroppo lo hanno dovuto tenere attaccato al respiratore per 5 lunghe settimane.

Tuttavia da quel momento non si è mai ripreso. Infatti è morto pochi giorni fa, per complicazioni legate proprio al Coronavirus. I suoi familiari però sono felici, perché ha visto nascere il suo nipote August, a febbraio di quest’anno.

Eugenia di York non ha rimandato il battesimo del figlio

Nonostante la perdita subita, Eugenia e suo marito Jack hanno deciso di non rimandare il battesimo. La cerimonia infatti è stata celebrata alla All Saints Chapel, nel castello di Windsor.

Assieme al piccolo August, ha ricevuto il sacramento anche suo cugino Lucas, figlio di Zara e Mike Tindall.

Eugenia e il marito Jack hanno affrontato il rito con forza e coraggio. Nelle foto della cerimonia, la donna è apparsa in un vestito color crema, con dei ricami blu, del brand Zimmermann.

Ovviamente, la presenza della Regina Elisabetta ha aiutato la giovane coppia ad affrontare il dolore per questa perdita straziante. Buckingham Palace ha scelto di non commentare la notizia.