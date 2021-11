Un grave ed improvviso lutto ha colpito il famoso cantante Chris Daughtry. Hannah, la figlia 25enne della compagna, è stata trovata senza vita nel suo appartamento. A dare la triste notizia sono stati proprio i suoi compagni della band, poiché hanno scelto di rinviare alcune date del loro tour, che è iniziato proprio nei giorni scorsi.

Una perdita tragica ed improvvisa, che ha scosso migliaia di persone. In molti ora stanno mostrando affetto e vicinanza alla famiglia dell’artista.

Il dramma è avvenuto lo scorso venerdì 12 novembre, precisamente nell’abitazione della ragazza, nel Tennessee. Nessuno aveva sue notizie da diverse ore. Quando sono entrati in casa, hanno fatto la triste scoperta.

Le autorità competenti hanno avviato sin da subito tutte le indagini del caso. Però, vista la notorietà del cantante, c’è il massimo riserbo sulla triste vicenda. La band per informare i loro fan della tragedia, ha scritto:

A causa della morte inaspettata della figlia di Chris, tutti gli spettacoli attualmente in programma per questa settimane sono stati rinviati. La famiglia ovviamente vi ringrazia per la comprensione e chiede rispettosamente la privacy, in questo momento molto difficile. Ulteriori dettagli saranno resi disponibili in un secondo momento. Le indagini per questa tragica morte sono ancora in corso.

La famiglia di Chris Daughtry ed il rapporto che aveva con Hannah

Il famoso cantante per ora ha scelto di rimanere in silenzio per la tragedia che ha travolto la sua famiglia. Tuttavia, Hannah non era sua figlia. La moglie Deanna ha avuto lei ed un altro ragazzo che ora ha 23 anni, da un’altra precedente relazione.

Chris e la moglie hanno invece due gemelli, che ora hanno 10 anni. Dai social però, in molti hanno potuto notare il rapporto speciale che l’artista aveva con la sua figliastra. Avevano molte foto insieme.

Il cantante in questi giorni avrebbe dovuto prendere parte allo show ‘Dearly Belover Tour’, insieme alla sua band. Il loro ultimo album, intitolato ‘Dearly Beloved’ è uscito lo scorso settembre.