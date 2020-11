Martina Bonaretti aveva solo 21 anni, ed era una giovane ragazza di Luzzara, piccola realtà in provincia di Reggio Emilia. La ragazza è una delle vittime più giovani della pandemia da Covid-19 in Italia.

La giovane si è aggravata notevolmente dopo aver contratto il Covid-19. L’ex sindaco di Luzzara, Andrea Costa, ha dato la notizia ai suoi concittadini con un doloroso post su Facebook:

Quasi sempre evito di parlare di chi ci lascia, soprattutto se appartiene alla famiglia della nostra comunità locale. Ma questa volta non posso evitarlo. Perché stasera si è spenta una straordinaria ragazza, che aveva solamente 21 anni e che è stata aggredita dal Covid.

Lo so che da mesi, purtroppo, sentiamo parlare di decessi, e già altre famiglie hanno dovuto piangere i loro cari. Ma questa sera è diverso. Questa sera fa più effetto perché la malattia ha spezzato una vita che stava ancora germogliando. Usiamo meno leggerezza d’ora in avanti nel parlare della malattia, e quella leggerezza invece mettiamola nei rapporti tra le persone che spesso si deteriorano per delle stupidaggini.

La ragazza aveva contratto il virus, in un primo momento però le sue condizioni non erano preoccupanti. Poi il ricovero in ospedale. Da lì la situazione è precipitata e la ragazza è stata ricoverata in terapia intensiva.

Una morte che ricorda molto quella di Chiara, la giovane mamma morta nella provincia di Torino, anche lei di soli 21 anni.

Martina lascia una sorella e i genitori, Andrea Costa l’ha ricordata con un’ultima frase che descrive appieno la bontà e la gentilezza di questa giovane ragazza: “Usiamo di più il cuore, come sapeva fare Martina, come le aveva insegnato a fare nella sua generosa famiglia a cui va il mio abbraccio più forte”.