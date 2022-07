Tragedia sfiorata a Macerata, una bambina di soli 7 anni è caduta in un pozzo profondo 15 metri e con all’interno l’acqua alta 7 metri.

I Vigili del Fuoco sono tempestivamente intervenuti sul posto e sono riusciti a salvare la piccola ad una profondità di circa 8 metri. Fortunatamente, la bambina di 7 anni era riuscita ad aggrapparsi ad alcune fessure presenti sulle pareti.

Ad attenderla all’esterno c’erano i soccorritori, che l’hanno presa subito in cura. Le sue condizioni sono apparse buone.

L’incidente si è verificato a Macerata, con precisione a Cingoli nella tarda mattinata di ieri 19 luglio, intorno alle 12:30. Secondo le prime notizie diffuse, la minore è accidentalmente caduta nel pozzo. Gli uomini dei Vigili del Fuoco sono intervenuti in poco tempo, insieme al 118 e alle forze dell’ordine. Dopo il recupero della piccola, gli stessi pompieri hanno comunicato la felice notizia del salvataggio attraverso un post pubblicato sui social network. Eccolo di seguito:

Salvata dai #vigilidelfuoco! Una bimba di 7 anni, caduta in un pozzo a Cingoli (MC), è stata recuperata dal nostro personale del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) con una manovra su corda. Affidata alle cure del personale sanitario, la piccola è apparsa in buone condizioni.

Una bimba di 7 anni, caduta in un pozzo a Cingoli (MC), è stata recuperata dal nostro personale del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) con una manovra su corda. Affidata alle cure del personale sanitario, la piccola è apparsa in buone condizioni pic.twitter.com/IXl3QJs9Vz — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 19, 2022

Un vero e proprio sospiro di sollievo per la famiglia e l’intera comunità.

Sono stati diversi gli episodi che hanno segnato la storia, di bambini caduti nel pozzo che purtroppo non ce l’hanno fatta. A partire dal piccolo Alfredino Rampi, nel 1981 a Vermicino. Il piccolo Julen Rosello, caduto in un pozzo in Spagna nel 2019. Il piccolo Rayan, caduto in un pozzo in Marocco a febbraio di quest’anno e poche settimane dopo il piccolo Haider, morto dopo una caduta in un pozzo in Afghanistan, nella provincia di Zabul.

Questi bambini hanno tenuto il mondo intero con il fiato sospeso per giorni, fino alla tragica notizia della loro morte. I loro volti resteranno per sempre impressi nei cuori di migliaia di persone.