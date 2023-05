Dramma a Macerata, ragazza di 24 anni trovata morta nel bagno della casa: indagini in corso da parte dei Carabinieri

Un episodio davvero straziante è quello che le forze dell’ordine hanno scoperto nel pomeriggio di martedì 2 maggio, nella città di Macerata. Una ragazza di soli 24 anni, è stata trovata senza vita nel bagno della casa che condivideva con delle coinquiline.

Sul posto oltre agli agenti, sono intervenuti anche i sanitari, che però non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Il medico legale, ora sta effettuando tutti gli esami del caso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di martedì 2 maggio, intorno alle 18. Precisamente in un’abitazione che si trova in via Severini, a Macerata.

La giovane condivideva l’appartamento con altre coinquiline. In quell’occasione da ciò che è emerso, stava facendo la doccia, quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

La ragazza è precipitata a terra ed una di quelle persone che condivideva l’appartamento con lei, ha chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Questi ultimi, vista la gravità dei fatti, sono intervenuti subito sul posto.

Tuttavia, i loro tentativi di rianimarla, sono risultati essere vani. Hanno cercato di fare il possibile, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi e quindi, constatare il suo decesso. Sul corpo il medico legale, non ha trovato segni anomali.

Le indagini per il decesso della ragazza di 24 anni

Gli inquirenti hanno deciso di avviare un’inchiesta. I Carabinieri del nucleo operativo, hanno avviato tutti i rilievi del caso. Sul posto è intervenuto anche il Colonnello Giorgio Picchiotti.

Da ciò che è emerso la ragazza, di cui non si conosce ancora l’identità, era originaria di Lanciano, ma era residente nel comune di San Vito Chietino. Si era trasferita a Macerata per studiare.

Ora saranno solo le ulteriori indagini a dare delle risposte su cosa è successo e cosa abbia portato alla sua prematura ed improvvisa scomparsa. Gli agenti stanno cercando di capire se il suo decesso è da ricondurre ad una fatalità o ad altre possibilità.