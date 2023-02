Maddie McCann è Julia? Ragazza polacca crede di essere la bambina inglese scomparsa nel 2007

Maddie era in vacanza in Portogallo insieme alla sua famiglia

Il mondo nel 2007 è stato sconvolto dalla scomparsa di una bambina inglese molto piccola. Si trovava in vacanza insieme alla sua famiglia in Portogallo, quando è svanita nel nulla. Da allora non si sa più niente di lei. Oggi una ragazza polacca chiede il test del Dna perché crede di essere lei. Maddie McCann è Julia? Si riaccendono le speranze per i genitori della piccina.

Penso di essere Maddie. Voglio fare un test del Dna. Gli investigatori della polizia del Regno Unito e della Polonia cercano di ignorarmi. Racconterò la mia storia nei post qui. Aiutatemi.

Julia crede di essere Madeleine McCann, la bimba inglese di 4 anni scomparsa una sera del maggio del 2007, mentre dormiva con i fratellini nella stanza del residence in Algarve, nel sud del Portogallo, dove si trovava in vacanza con la famiglia.

Julia è una ragazza di 21 anni che vive in Polonia. Ha creato sui social un profilo chiamato iam.madeleinemccann. Qui pubblica le foto di lei quando era una bambina e la somigliamnza con Maddie, scomparsa a Praia da Luz ormai quasi 16 anni fa, è impressionante.

Lei è convinta di essere Maddie. Ha anche una voglia sulla gamba e una macchiolina nell’occhio destro, come Madeleine. Maddie oggi avrebbe 19 anni, mentre Julia 21. Ma la ragazza crede che i genitori abbiano mentito sulla sua data di nascita.

Maddie McCann e Julia: la ragazza polacca potrebbe davvero essere la bimba inglese scomparsa nel 2007?

Dal 2007 gli investigatori cercano di capire cosa possa essere successo a Maddie. Secondo un’ipotesi sarebbe stata rapita e uccisa da Christian Brueckner, un uomo tedesco in cella per altri reati.

Il corpo di Maddie, però, non è mai stato ritrovato. I video e le foto di Julia riaccendono le speranze di Kate e Gerry McCann che dal 2007 vogliono sapere cosa è successo alla loro bambina.