Sul caso di Maddie McCann le lettere del sospettato che si trova in carcere potrebbero dare una svolta alle indagini. Il grafologo ha deciso di eseguire delle analisi su quelle parole scritte da Christian Brueckner, principale sospettato per la scomparsa della piccola Maddie in Portogallo. L’uomo è detenuto nel carcere di massima sicurezza di Oldenburg per altri reati, tra cui pedofilia e violenza sessuale.

Le ultime indagini condotte in Portogallo potrebbero essere una svolta sul caso della bambina scomparsa 16 anni fa in Algarve. Da allora non si hanno più avuto notizie di lei. Anche se da qualche tempo c’è un sospettato, Christian Brueckner.

Dalla sua cella l’uomo ha scritto una serie di lettere in cui ribadisce la sua innocenza, allontanando ogni tipo di accusa sul caso della scomparsa di Maddie McCann. In particolare, una lettera è stata inviata poco prima dell’inizio delle ricerche in un bacino idrico di Barragem do Arade vicino a Silves, a solo 35 miglia dal villaggio turistico dell’Algarve di Praia da Luz dove la bambina si trovava a maggio 2007 quando è scomparsa.

La lettera è stata scritta a matita e mostra l’ossessione del 44enne di convincere giudici e opinione pubblica della sua innocenza sul caso di Maddie.

La grafologa Tracey Trussell ha esaminato l’ultima lettera e le altre inviate negli ultime due anni, sottolineando che l’uomo è distorto, illuso, ha visioni fantastiche costanti e immutabili.

Maddie McCann, le lettere del sospettato analizzate dal grafologo

Attualmente l’uomo si trova in cella, dove deve scontare una pena di sette anni per violenza, stupro e pedofilia. Secondo gli inquirenti è stato lui a togliere la vita a Maddie, anche se lui si dichiara innocente.