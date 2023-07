Purtroppo nessuna svolta nel caso di Maddie McCann, perché nessuna prova convincente è stata trovata nell’area vicino alla diga di Arade, in Portogallo, dove da settimane vanno avanti le ricerche. La bambina è scomparsa nel nulla mentre si trovava in vacanza lì vicino con la sua famiglia: dal 2007, da quando la bimba di 3 anni è sparita in Algarve, non si sa più niente di lei.

Si sperava di poter trovare una prova che potessero portare alla risoluzione di un caso che tiene in angoscia il mondo intero dal 2007. Invece, gli inquirenti tedeschi che hanno perlustrato insieme ai colleghi inglesi questa zona dell’Algarve nel sud del Portogallo non hanno trovato prove convincenti.

Gli esperti in Germania hanno analizzato alcuni reperti recuperati vicino alla diga artificiale di Arade. Ma non è stato trovato nulla che potesse permettere di ritrovare la bimba di 3 anni scomparsa 16 anni fa.

Un mese fa gli inquirenti hanno iniziato le ricerche in quella zona. Il principale sospettato, Christian Brueckner aveva definito quel luogo come il suo piccolo paradiso. Inoltre, una soffiata aveva rivelato che lui era in zona pochi giorni dopo la scomparsa di Maddie.

Gli esperti hanno scavato molte buche. La speranza era di trovare qualcosa da ricollegare a Madeleine, come il suo pigiama rosa. Anche alcuni cani molecolari hanno aiutato nelle ricerche. Tutti i reperti trovati non hanno dato i risultati sperati.

Maddie McCann, nessuna prova trovata è ricollegabile alla scomparsa della bimba di 3 anni

Christian Brueckner, che attualmente è in cella in Germania per un altro reato commesso, si è sempre dichiarato innocente. Lui continua a dire di non avere nulla a che fare con il caso che riguarda la scomparsa della piccola Maddie.