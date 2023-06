Maddie McCann, reperti trovati dai poliziotti potrebbero portare alla svolta: cosa cercano

Cosa cercano gli inquirenti tedeschi che sospettano un uomo già in cella per altro

Sul caso di Maddie McCann i reperti trovati in Portogallo potrebbero dare una svolta alle indagini. Gli inquirenti tedeschi che stanno indagando sulla scomparsa della bimba inglese hanno un obiettivo e stanno scavando nella zona del bacino idrico di Arade, in Algarve, nel paese che si affaccia sull’Oceano Atlantico. Mentre il principale sospettato resta Christian Brueckner, in cella per altri reati.

Gli inquirenti stanno analizzando dei campioni di terreno per capire se questi corrispondono a delle tracce trovate nel furgone van di Christian Brueckner, che si trova al momento in cella in Germania per altri reati.

Chi sta indagando sul caso della bambina scomparsa nel 2007 nell’Algarve, in Portogallo, vuole capire se il furgone dell’uomo si trovava nella zona del bacino idrico di Arade. Il principale sospettato frequentava spesso quel luogo nel periodo in cui la piccola Maddie è scomparsa.

Il Daily Mirror avrebbe contattato alcune fonti investigative. Fonti che avrebbero confermato che gli inquirenti avrebbero ottenuto delle foto del 45enne oggi in cella, proprio nella zona del bacino idrico dove si scava.

Gli investigatori vogliono delle prove che anche il suo furgone fosse lì in quel periodo. Sarebbe infatti fondamentale per il caso e per una svolta nelle indagini che da troppo tempo attendono una risposta.

Una corrispondenza positiva tra il terreno che hanno già prelevato dal veicolo con la terra che hanno portato via durante la ricerca della scorsa settimana sarà un’altra importante prova contro di lui.

Questo quello che sostiene la fonte investigativa. Se la scientifica non dovesse però trovare un riscontro, potrebbe essere un problema per gli investigatori, perché si chiuderebbe una pista importante sul caso. Intanto l’uomo è ancora in cella nel suo paese d’origine per violenze sessuali su una pensionata a Praia da Luz. E nega ogni coinvolgimento nella scomparsa di Maddie.