Dov’è Maddie McCann? La bambina scomparsa nel nulla in Portogallo il 3 maggio del 2007 potrebbe non essere più viva. Si trovava in vacanza insieme alla famiglia quando di lei si sono perse le tracce. Oggi a parlare è un veggente che non dà buone notizie ai genitori. La bambina sarebbe morta e lui saprebbe anche dove si trova sepolto il suo piccolo corpicino.

Qualche tempo fa un pubblico ministero in Germania aveva detto che gli investigatori avevano prove certe della morte della bambina. Ma il pm non aveva mai approfondito. Il signor Wolters ha detto che era morta, non aggiungendo altre informazioni utili soprattutto ai genitori che ancora non perdono le speranze.

A distanza di qualche tempo a parlare è un veggente, che oltre a confermare secondo lei la morte della bambina, avrebbe persino detto di sapere dove si trovi sepolta. Un’affermazione davvero forte, visto che da 14 anni i genitori sperano di scoprire la verità.

Michael Schneider è un veggente originario della Germania. È stato lui a dire che la piccola sarebbe morta. Il suo corpo giace sepolto in una foresta, a poca distanza dal luogo dove nel lontano 2007 tutti hanno perso le tracce della piccola Maddie.

Ovviamente gli investigatori hanno ascoltato anche la sua dichiarazione e sono al lavoro per capire se possa essere attendibile. Già in passato aveva collaborato con la polizia in altri casi investigativi.

Maddie McCann, le parole del veggente

È il Mirror a riportare le parole del veggente sulla scomparsa della bambina in Portogallo:

Purtroppo è morta ed è sepolta in Portogallo a nord-est di Lagos. Non fornisco queste informazioni con leggerezza e senza mettermi costantemente in discussione perché sono consapevole della responsabilità di ciò che faccio.

Come procederà la polizia? Darà ascolto alle parole del veggente o non le riterrà abbastanza attendibili per iniziare dopo 14 anni una ricerca in quella foresta?